Moody’s contraria todas as expectativas e não mexe no rating de Portugal

A Moody's deixou assim a notação da dívida de longo prazo de Portugal no último nível da categoria de investimento de qualidade, em Baa3. Ao contrário da esperada subida, em um nível, a agência decidiu deixar tudo na mesma.

Estava agendada para esta sexta-feira uma possível avaliação da República por parte da Moody’s, mas a agência optou então por não o fazer.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo, mas o consenso era de que haveria uma decisão - e no sentido de um "upgrade".



Segundo o calendário entregue pela Moody’s para as suas avaliações ao longo deste ano, a próxima (e última) data prevista para se debruçar sobre Portugal é a 17 de julho. A menos que algo leve a agência a apresentar um relatório intercalar, serão então precisos mais seis meses até nova decisão.

A expectativa dos analistas contactados pelo Negócios – e também do Citigroup, auscultado pela Bloomberg – era a de que a agência passasse a atribuir à dívida soberana portuguesa a mesma classificação que a Fitch e a Standard & Poor’s.

A Moody’s, recorde-se, foi a primeira agência a colocar Portugal no "lixo" (investimento especulativo) e foi a última a retirá-lo desse patamar. Aconteceu em outubro de 2018. A Fitch e a S&P dão uma melhor classificação à República, e ainda não foi desta que a Moody’s decidiu alinhar-se com as suas duas maiores congéneres.