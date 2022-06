Dívida do BPP acumula juros de 150 milhões de euros

O Estado português pode vir a receber mais 150 milhões de euros em juros, além dos 450 milhões que emprestou ao Banco Privado Português (BPP), avança o jornal Público.







O Estado tem a receber juros superiores a 150 milhões de euros, um valor que deverá ser pago apenas parcialmente, uma vez que não existem bens suficientes para cobrir a sua totalidade na sequência da queda do banco fundado por João Rendeiro. Os representantes dos credores comuns do BPP, que só podem recuperar os créditos quando o Estado tiver sido ressarcido, asseguram que vão contestar em tribunal o pagamento dos jurosNa origem destes juros está o empréstimo contraído pelo BPP no final de 2008, junto de um sindicato de seis bancos, no valor de 450 milhões de euros, um montante garantido pelo Estado.

Até ao momento, já foram pagos 407 milhões de euros do empréstimo, faltando ainda 43 milhões. Mas, de acordo com o que está previsto no CIRE, os créditos garantidos abrangem não só o capital em dívida, mas também os juros, que continuam a ser contabilizados após o início da insolvência, sobre a dívida remanescente.