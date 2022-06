Vistos gold parados há mais de cinco meses

As alterações aos critérios para atribuição de Autorizações de Residência por Investimento, os vistos gold, entraram em vigor este ano, mas desde janeiro que não é possível submeter nenhum pedido, de acordo com o Diário de Notícias.





As entidades responsáveis pela atribuição dos vistos gold, como os agentes imobiliários e as sociedades de advogados, continuam a deparar-se com a mensagem "a aguardar regulamentação" quando procuram entregar as candidaturas no portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), refere o diário.O novo regime elevou o montante necessário para garantir uma ARI no âmbito das transferências de capital, quando aplicadas em instituições de crédito, em valores mobiliários e em instrumentos de dívida pública, de um milhão para 1,5 milhões, e nas transferências para atividades de investigação, participações em fundos de investimento e/ou de capital de risco e constituição de sociedades comerciais, de um mínimo de 350 mil euros para meio milhão.