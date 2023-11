Diretor da HBO criou contas falsas no Twitter para atacar críticos

O diretor-executivo da HBO, Casey Bloys, admitiu ter pedido a funcionários para crearem contas falsas no X (antigo Twitter) para atacar os críticos de televisão que publicavam textos com opiniões negativas sobre as séries da produtora.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos HBO Twitter Séries

"Quem me conhece sabe que sou um diretor de programação muito apaixonado pelos programas que fazemos, pelas pessoas que os fazem e pelas pessoas que trabalham neles. Quero que os programas sejam sempre ótimos", disse Bloys, hoje, num encontro com a imprensa onde anunciou novidades para o streaming. Continuou, contextualizando que na altura, "ali entre 2020 e 2021", passava "uma quantidade prejudicial de tempo a navegar pelo Twitter". Este tempo passado na rede social sugeriu-lhe uma "ideia muito idiota para desabafar a frustração".As acusações, denunciadas pela revista Rolling Stone, foram feitas pelo ex-assistente executivo da HBO, Sully Temori, que foi encarregue de escrever as publicações. Em comunicado divulgado na passada quarta-feira, a HBO não contestou as alegações de que Bloys, o então presidente de programação original do canal, e Kathleen McCaffrey (outra dirigiente) instruíram Temori a fazer as publicações a partir de contas falsas, com o objetivo de "minar" críticos, bem como comentadores anónimos.De acordo com mensagens trocadas enter Bloys e McCaffrey e consultadas pela revista norte-americana, os dois discutiram um "exército secreto" que fosse capaz de responder a críticos que escrevessem negativamente sobre os programas da HBO.No pedido de desculpa, Bloys afirmou que deixou de recorrer a esta tática e passou a falar diretamente com os críticos. "Quando tenho problemas ocm uma crítica, muitos de vocês têm a graciosidade de conversarem comigo e penso que isso é muito mais saudável", explicou.