Despejos não vão ser mais rápidos com nova proposta de lei

As alterações propostas ao Novo Regime de Arrendamento Urbano por parte do Governo procuram, entre outros, delimitar em 30 dias o tempo de um despejo. Mas o sistema judicial pode não acompanhar, dizem os especialistas.

Aproxima-se a data em que a Assembleia da República terá de se pronunciar sobre as alterações propostas pelo Governo ao Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), uma medida que o executivo de António Costa já tinha deixado claro que procurava alterar aquando da apresentação do pacote legislativo Mais Habitação, no passado mês de março.