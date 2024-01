Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As situações de despejo vão ficar resolvidas de forma mais célere com o pacote aprovado pelo Governo para 2024. Há benefícios para arrendatários e senhorios.

O pacote de medidas do Mais Habitação (Lei n.º 56/2023) traz um conjunto de alterações para 2024 com destaque para as mudanças nas situações de despejo. Há alterações que beneficiam os senhorios e, outras, os inquilinos, mas são os proprietários que mais beneficiam, defende uma advogada especialista.