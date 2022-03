Grupo Sonae alvo de ataque informático

Todos os serviços online do Continente estão indisponíveis. Supermercados e lojas físicas continuam abertas e a funcionar regularmente.

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O grupo Sonae, dono dos supermercados Continente, sofreu nas últimas horas um ataque informático.





Todos os serviços online da marca estão indisponíveis, incluindo o site do Continente. Também a aplicação do Continente encontra-se temporariamente indisponível.Os supermercados e lojas físicas continuam abertas e a funcionar regularmente.Em comunicado, a MC, detida pela Sonae, confirmou o "ataque informático nos sistemas que está a afetar comunicações nos 'sites' e alguns serviços do Continente".

"Lamentamos os constrangimentos causados", acrescenta a empresa da Sonae, referindo que as suas "equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".