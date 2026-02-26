Cristiano Ronaldo compra 25% do Almería: "Sempre quis contribuir para o futebol para além dos relvados"

Cristiano Ronaldo comprou 25% do clube da 2.ª divisão espanhola Almería, atual terceiro classificado daquele campeonato, através da sua empresa CR7 Sports Investments, segundo comunicado emitido esta quinta-feira.



"Cristiano Ronaldo anuncia a aquisição de uma participação de 25% do clube espanhol da Segunda Divisão Unión Deportiva Almería, um passo significativo na contínua expansão da sua carteira global de investimentos", lê-se, sem que sejam revelados os 'números' do negócio.

O capitão da seleção portuguesa de futebol é jogador do clube saudita Al-Nassr FC e o presidente da Almería é o saudita Mohamed Al Khereiji, um empresário considerado um dos árabes mais ricos do Mundo.

A CR7 Sports Investments é uma subsidiária recém-criada da CR7 SA, estabelecida para consolidar e gerir os investimentos do avançado formado no Sporting e que já representou o espanhol Real Madrid, além do inglês Manchester United ou a italiana Juventus.

Segundo o comunicado oficial, a opção pela andaluza Almería (sul de Espanha), reflete, o compromisso de longa data de Ronaldo com a propriedade e gestão do futebol profissional.

"Sempre tive a ambição de contribuir para o futebol para além dos relvados. A UD Almería é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. Estou muito entusiasmado por trabalhar ao lado da equipa de gestão para apoiar a próxima fase do desenvolvimento do clube", disse o eleito melhor futebolista do Mundo em cinco ocasiões.

O presidente da Almería, Mohamed Al Khereiji, declarou-se "muito feliz" com a escolha de Ronaldo pelo clube. "Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem o campeonato espanhol e entende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos de equipa quanto de base", disse Al Khereiji.

O jornal La Voz de Almería noticiou que é intenção de Al Khereiji poder vir contratar o português ainda como jogador para representar o clube andaluz.



O comunicado de Cristiano Ronaldo