Cristiano Ronaldo é o novo acionista da Perplexity, empresa americana privada que incorpora um motor de busca com recurso a Inteligência Artificial (IA). Através de uma publicação nas redes sociais, o jogador português que é acionista da Medialivre, dona do Negócios, Record, Correio da Manhã, CMTV e NOW, explicou o porquê deste seu investimento na área da IA.

"A curiosidade é um requisito para a grandeza. Ganhas quando continuas a fazer novas perguntas todos os dias. É por isso que tenho orgulho em anunciar o meu investimento na Perplexity. A Perplexity está a impulsionar a curiosidade do mundo e, juntos, vamos inspirar todos a fazer perguntas mais ambiciosas", escreveu o capitão da Seleção Nacional e do Al Nassr que, em outubro, durante o seu discurso no Portugal Football Globes, onde recebeu o Galardão Prestígio, levantou o pano sobre esta possível parceria. "Tenho alguns troféus em casa, mas tenho que dizer que este é especial e bonito. Bom, o que é que eu vou dizer? Acho que já foi tudo dito. Tenho que vos confessar que hoje à tarde estava na mesa a estudar o que iria dizer neste discurso. Pensava eu: 'O que é um Prémio Prestígio'? Será que é um prémio de final de carreira' e fiquei um pouco nervoso e pensei: 'Não pode ser'. Então fui fazer uma pesquisa no Perplexity, se não sabem, depois pesquisem para ver o que é, e tive uma pequena ajuda", disse.

Fundada em 2022 por Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, a Perplexity AI é vista como um dos grandes 'rivais' do ChatGPT, um dos motores de busca com recurso a Inteligência Artificial (IA) mais usado em todo o mundo. Está disponível uma versão pública gratuita, mas também através de uma versão Pro (paga), que oferece acesso a modelos de linguagem mais avançados e outro tipo de funcionalidades mais complexas.

Quer saber tudo sobre Cristiano Ronaldo? Então utilize, aqui, a página que a Perplexity criou especialmente para o português.