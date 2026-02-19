Sábado – Pense por si

Dinheiro

Ronaldo investe 6,3 milhões em subsidiária da Herbalife. Ações disparam 22%

16:40
Jogador português também vai ser o rosto da Pro2col. Plataforma de saúde está ainda em fase de testes e apenas disponível num conjunto reduzido de mercados.

O futebolista português Cristiano Ronaldo investiu 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,38 milhões de euros ao câmbio atual) na empresa de software HBL Pro2col, uma subsidiária da americana Herbalife, passando a deter 10% da empresa.

Cristiano Ronaldo tem feito vários investimentos na área da tecnologia ligada à saúde Armando Franca / Associated Press

Segundo a informação divulgada, além do investimento, o (que também é acionista da Medialivre, dona do Negócios) vai prestar serviços e conceder direitos de patrocínio à Pro2col.

A HBL Pro2col é uma empresa detida inteiramente pela Herbalife e que desenvolve uma plataforma digital focada em saúde personalizada e bem-estar dos utilizadores. Esta plataforma ainda está em fase de testes e por agora é acessível apenas a utilizadores dos EUA, Canadá e Porto Rico.

"A decisão [de Ronaldo] de adquirir uma participação no capital da Pro2col assinala um marco importante na nossa relação", destaca o presidente executivo da Herbalife, Stephan Gratziani, no no qual o acordo é anunciado.

A relação entre Ronaldo e a Herbalife já vem de 2013, com o futebolista português a ser um dos rostos da empresa americana.

"Investir na Pro2Col pareceu-me uma evolução natural – além de representar a Herbalife, trata-se de ajudar a moldar e desenvolver uma plataforma que pode realmente transformar a forma como as pessoas se relacionam com a saúde e bem-estar", assume, por seu lado, Cristiano Ronaldo.

O futebolista português, já considerado por várias vezes como o melhor do mundo, tem anunciado nos últimos meses investimentos em várias setores: e , por exemplo.

Pelas 15:10 horas, as ações da Herbalife disparavam 21,85% para os 20,16 euros. Nesta quinta-feira, a Herbalife anunciou também os resultados relativos a 2025, apresentando uma subida de 0,9% nas vendas, para cinco mil milhões de dólares, e um lucro líquido de 228,3 milhões de dólares.

Tópicos Milhões Herbalife Cristiano Ronaldo Canadá Porto Rico Estados Unidos
