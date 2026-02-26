Sábado – Pense por si

Dinheiro

Washington Post perdeu quase 85 milhões de euros em 2025

Lusa 07:53
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

O The Washington Post tem enfrentado dificuldades para encontrar um modelo de negócio sustentável diante da queda no tráfego da web.

O jornal norte-americano The Washington Post, que anunciou recentemente um corte de 30% do quadro de funcionários, perdeu mais de 100 milhões de dólares (84,6 milhões de euros) em 2025, indicaram fontes ao Wall Street Journal.

Washington Post
Washington Post AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

O jornal, propriedade de Jeff Bezos, fundador da Amazon, acentua os resultados negativos obtidos nos anos anteriores, uma vez que também perdeu cerca de 100 milhões de dólares em 2024 e cerca de 77 milhões de dólares (65 milhões de euros) em 2023.

De acordo com o Wall Street Journal (WSJ), o The Washington Post tem enfrentado dificuldades para encontrar um modelo de negócio sustentável diante da queda no tráfego da web e das mudanças na forma como os consumidores têm acesso às notícias e informações na Internet.

O diretor executivo e editor interino do jornal, Jeff D'Onofio, e o editor executivo, Matt Murray, reuniram-se na quarta-feira com a equipa, descrevendo anos de gastos excessivos e uma queda na produtividade, embora não tenham detalhado o montante das perdas registadas.

De acordo com presentes na reunião, D'Onofrio indicou à redação que as despesas superaram as receitas entre 2022 e 2025, devido à contratação de centenas de funcionários nos anos anteriores.

Apontou, além disso, que o número de notícias publicadas caiu 42% em 2025 em comparação com 2020, enquanto os custos de redação aumentaram 16%.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões The Wall Street Journal Washington D.C. The Washington Post Matt Murray Jeff Bezos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Washington Post perdeu quase 85 milhões de euros em 2025