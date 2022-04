Costa diz que investimento na Defesa pode subir para 1,98% do PIB até 2024

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O primeiro-ministro esclareceu hoje que Portugal poderá atingir "1,98% do PIB" em investimento na Defesa em 2024 mediante a mobilização de recursos europeus, retificando números que divulgou anteriormente no debate do Orçamento do Estado para 2022.



Bruno Colaço/Correio da Manhã

"Em função da capacidade que tivermos de mobilizar recursos europeus, comprometemo-nos a atingir 1,98% do PIB em 2024", esclareceu António Costa, depois de na primeira ronda de perguntas, em resposta ao Chega, ter colocado o valor do investimento na área da Defesa em 1,89% do PIB.

"Estamos neste momento, segundo o relatório da NATO, em 1,55% e assumimos o compromisso, se conseguíssemos mobilizar os necessários fundos europeus, chegarmos a 1,89% em 2024, e temos vindo a fazer essa trajetória ano após ano", disse inicialmente.

Em resposta à Iniciativa Liberal, numa fase posterior do debate, o primeiro-ministro retificou os números anteriormente apresentados, afirmando que o compromisso assumido com a NATO foi de atingir "com recursos próprios 1,66% do PIB em despesa de Defesa Nacional até 2024".

Costa assegurou também que Portugal está a cumprir o calendários fixado a Aliança Atlântica em 2018.

"Foi apresentado por escrito em 2018, tem um calendário e esse calendário tem vindo a ser cumprido", indicou.