Construção do novo aeroporto de Lisboa vai demorar um ano a arrancar

O líder do PSD exige uma nova avaliação estratégica para a construção do aeroporto. No mínimo, será preciso um ano para ter os resultados.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A construção do novo aeroporto vai levar, pelo menos, mais um ano a arrancar devido à necessidade de nova Avaliação Ambiental, mesmo que o Montijo seja a localização escolhida, avança o jornal Expresso.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O atraso é justificado pela exigência de haver uma nova Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para avaliar os projetos do ponto de vista ambiental, económico e social, tal como pedido pelo líder do PSD, Luís Montenegro. A nova avaliação estratégica levará, pelo menos, um ano se for realizada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), mas se for uma entidade privada a comandar o estudo, o tempo de espera pode ser ainda maior.