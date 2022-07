Inflação atinge os 9,1% em julho

"Trata-se do valor mais elevado registado desde novembro de 1992", sublinha o INE.

A inflação homóloga em maio atingiu o valor mais elevado em quase 30 anos, revela o Instituto Nacional de Estatística na estimativa rápida para o mês de julho. Desde 1993 que inflação não era tão alta.





A taxa de inflação em julho ultrapassou os 9%, tendo atingido o valor mais elevado desde novembro de 1992, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 9,1% em julho (8,7% em junho). Trata-se do valor mais elevado registado desde novembro de 1992", revela o INE.