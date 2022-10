Como (tentar) conseguir um aumento salarial

Nem todos os trabalhadores têm o mesmo poder e há passos básicos para preparar a conversa difícil com o seu chefe e ganhar força na negociação. Quer um salto maior no salário? Na maioria dos casos só com ofertas de fora – ou saindo da empresa.

Andreia Vinagre trabalhava como rececionista num restaurante de luxo perto do mar, na zona de Lisboa, quando a chefia lhe alterou as funções – a pandemia forçara alterações e Andreia passou a acumular o que fazia com o serviço à mesa. Durante dois anos foi construindo o caminho para pedir um aumento salarial. Primeiro, reuniu informação: sabia que uma empregada de mesa ali ganhava mais 100 euros mensais do que uma rececionista, não contando com a vantagem das gorjetas, às quais ela não tinha acesso por inteiro. Depois, foi notando junto da chefia que era cumpridora e que os clientes gostavam dela. Até que, em março, renovou o pedido de forma aberta: merecia um aumento. Inicialmente a diretora deu um sinal muito positivo, mas uma semana depois veio o balde de água gelada – Andreia não trabalhava no turno da noite, por ser mãe de uma criança pequena, e por isso não teria direito ao aumento. “Pode imaginar como fiquei depois de ouvir isso”, conta Andreia Vinagre, 35 anos. “Não fiquei lá”, remata.