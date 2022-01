Os desafios mensais mais irreverentes e populares

A dois meses da passagem de ano para 2022, já Manuel Moller antecipara a resolução: deixar crescer o bigode (nem que fosse por uns dias). Quando saía à noite em Santos, Lisboa – como tantos da sua idade, 17 anos –, acionava o desbloqueador de conversa sobre o visual meio hipster e perguntava às amigas: "Que achas?" Não que elas achassem grande coisa, em rigor não gostavam, riam-se.



O próprio define-o agora como "projeto", que mais parecia uma sobrancelha, mas que aspirava a clássico de galã das novelas (exemplifica com Ricardo Pereira, quando fez de capitão Tolentino em Liberdade, Liberdade, 2016). E lá ganhou uns pontos pelo desafio da barba, dando nas vistas no Liceu Rainha Dona Amélia, em Lisboa. Aderiu ao jogo em novembro passado, incentivado por um amigo e colega de turma. "Se algum de nós perdesse, ou seja, cortasse a barba antes do fim do mês, tinha de pagar um almoço até €7 ao outro. Ganhámos ambos", conta Manuel à SÁBADO.



Lá em casa, não aplaudiram o estilo: "A minha mãe quis pagar-me o barbeiro para eu tirar aquilo, e as minhas irmãs mais novas detestaram." Contudo, a mãe de Manuel, Ana Moller, de 44 anos, relativiza a questão estética, desde que o desafio seja inofensivo – como parece ser o caso. "Preocupo-me imenso com a Internet e acompanho os meus filhos, mas confio no Manuel. Acredito que ele não se envolve em desafios perigosos e arriscados."

Jovens mais vulneráveis