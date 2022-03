As medidas anunciadas pelo Governo para reduzir o impacto do aumento dos combustíveis

O ministro das Finanças João Leão anunciou esta sexta-feira as medidas tomadas para reduzir o impacto do aumento dos combustíveis em Portugal.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

de 2 cêntimos no ISP da gasolina e de 1 cêntimo no gasóleo.

Até 30 de junho, vai ser mantido o mecanismo de devolução do ganho extra de IVA com o ISP. Era suposto a medida terminar em abril.Até essa data, também se manterá a suspensão do aumento da taxa de carbono, o que representa um alívioEm março, "de forma extraordinária", o valor do Autovoucher será aumentado de cinco para 20 euros, por beneficiário. Lançado no início de novembro, o Autovoucher consiste na atribuição de um reembolso até então de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês. Agora, esse valor passa para 20 euros."A situação atual ainda é de grande incerteza", afirmou João Leão.A partir da próxima segunda-feira, a gasolina e o gasóleo deverão subir como não era visto há pelo menos uma década. A gasolina simples 95 poderá aumentar cerca de nove cêntimos, para um preço máximo de 1,929 euros por litro, enquanto o diesel simples poderá ficar mesmo até 19 cêntimos mais caro, podendo chegar aos 1,873 euros por litro, segundo as contas do Negócios.

Quanto ao transporte público de passageiros, os apoios serão reforçados para 30 cêntimos por litro de combustível, revelou o ministro do Ambiente Matos Fernandes. O Governo decidiu hoje prolongar por três meses o apoio dado a táxis e autocarros.

Este mecanismo, que terminava no final de março, previa o pagamento de 10 cêntimos por litro.

"Decidimos estender o mecanismo por mais três meses, pagando agora 30 cêntimos por litro de combustível a táxis e autocarros. Este pagamento é concretizado através do Fundo Ambiental", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, em conferência de imprensa, em Lisboa.