Combustíveis ficam mais caros apesar de novo alívio fiscal no ISP

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Governo informou que determinou uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, o que, diz, eleva o alívio global da carga fiscal nos combustíveis para 21,5 cêntimos no litro de diesel e de 22,5 cêntimos na gasolina.







combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Apesar desta medida, o Executivo estima que os preços dos combustíveis nas bombas fiquem mais caros a partir de segunda-feira, o que decorrerá da subida nos preços nos mercados internacionais.Assim, o litro de gasolina deverá ficar cerca de cinco cêntimos mais caro na próxima semana, enquanto no gasóleo a subida será de aproximadamente um cêntimo por litro.Os cálculos do Governo são feitos com a chamada "variação assumida com o efeito ISP".