Estónia é que mais ajuda financeiramente a Ucrânia. Portugal nos últimos lugares

Portugal surge em 33.º lugar de uma lista de 38 países que têm prestado apoio ao país invadido pela Rússia, segundo o Ukraine Support Tracker, do thinktank Kiel Institute for the World Economy. Estónia é o país que mais ajuda financeira tem prestado, tendo em conta o seu PIB.