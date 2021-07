Cofina passa de perdas a lucros de 1,95 milhões de euros no primeiro semestre

A Cofina registou 1,952 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, um valor que compara com o resultado negativo de 1,3 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, indica esta quinta-feira a dona de meios como o Negócios, Correio da Manhã, Sábado, Record e CMTV, em informação enviada à CMVM.







Redação do Correio da Manhã / CMTV

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Até junho, as receitas operacionais da Cofina atingiram os 35,5 milhões de euros, uma subida de 4,3% face ao período homólogo de 2020. Durante este período, os custos operacionais recuaram 8,2%, para 28,9 milhões de euros.No primeiro semestre do ano, a empresa registou um EBITDA de 6,6 milhões de euros, um aumento de 157% face ao mesmo período de 2020, quando contabilizou um EBITDA de 2,6 milhões de euros.Na informação à CMVM, a empresa indica que "os montantes incluem o caucionamento de um montante de 10 milhões de euros no contexto do contrato de compra e venda celebrado em 20 de setembro de 2019 com a Promotora de Informaciones, S.A. ("Prisa") para a aquisição de 100% do capital social e direitos de voto da Vertix, SGPS, S.A. (e indiretamente de 94,69% do capital social e direitos de voto do Grupo Média Capital, SGPS, S.A.)".À CMVM, a informação enviada indica que "a 30 de Junho a Cofina, através da sua participada Cofina Media, adquiriu à Impresa 111.000 ações representativas de 16,67% do capital social da VASP, pelo valor global de euro 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil Euros). Na sequência desta operação a Cofina Media passou a deter 50% do capital social da VASP."Também no final de junho deste ano, "a dívida líquida nominal da Cofina era de 38,1 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 6 milhões de Euros relativamente à dívida líquida nominal registada a 30 de junho de 2020, a qual era de 44,1 milhões de euros. Em 31 de dezembro de 2020 a dívida nominal líquida era de 40,1 milhões de euros."A Cofina, que é dona da CMTV, viu as receitas subir 16,1% no semestre, para os 8,1 milhões de euros. A empresa indica que as receitas de publicidade atingiram cerca de 4 milhões de euros, uma subida homóloga de 53%. Já as receitas resultantes de 'fees' de presença e outros recuaram 5,9%, para 4,1 milhões de euros.Os custos operacionais no segmento de televisão aumentaram 17,6%, passando para 6,1 milhões de euros. Desta forma, o EBITDA TV registado foi de 1,966 milhões de euros, um crescimento de 11,5% face ao mesmo semestre de 2020.No segmento de imprensa, que engloba o Correio da Manhã, Record, Negócios, as revistas Sábado e TV Guia e respetivos sites, assim como área de eventos, activation e publishing, as receitas totais subiram 1,2%, atingindo os 27,4 milhões de euros. Já as receitas associadas à circulação caíram 4,4%, passando dos 16,6 milhões no primeiro semestre de 2020 para os 15,9 milhões na primeira metade de 2021.As receitas de publicidade aumentaram 8,4%, atingindo os 7,1 milhões e as receitas associadas a produtos de marketing alternativo e outros subiram 13,3%, para 4,4 milhões de euros.Os custos operacionais deste segmento recuaram 8,6%, para os 22,5 milhões de euros. No primeiro semestre, o EBITDA do segmento de imprensa ascendeu a 4,9 milhões, contra os 2,5 milhões de há um ano.