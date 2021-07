Penguin Random House e 20|20 Editora juntam-se numa nova empresa editorial

Os grupos editoriais 20|20 Editora e Penguin Random House fundiram-se numa só empresa no mercado português, que editará 650 novos títulos por ano, foi hoje anunciado.





Em comunicado, a nova empresa do mercado editorial português - designada Penguin Random House Grupo Editorial Portugal - será liderada por Manuel de Freitas (diretor-geral) e Clara Capitão (diretora editorial).A Penguin Random House deterá 85% da nova empresa, enquanto os restantes 15% pertencerão a Manuel de Freitas, que fundou a 20|20 Editora em 2009.O novo grupo editorial deterá um catálogo com cerca de vinte chancelas diferentes, 4.000 títulos "para todos os tipos de leitores" e anuncia um ritmo editorial de "650 novos títulos por ano".As chancelas são Alfaguara, Alfaguara Infantil e Juvenil, Arena, Booksmile, Cavalo de Ferro, Companhia das Letras, Elsinore, Fábula, Fábula Educação, Farol, Influência, Joybooks, Lilliput, Nascente, Nuvem de Letras, Nuvem de Tinta, Objectiva, Penguin Clássicos, Suma de Letras, Topseller e Vogais.O novo grupo editorial contará ainda com a agência de autores Bookoffice e a agência de eventos, formação e consultoria The Book Company.Em conjunto, os dois grupos editoriais congregam obras de autores de literatura contemporânea, de ficção e não ficção, Prémios Camões, como Raduan Nassar e Chico Buarque, Nobel da Literatura, como Elias Canetti, Olga Tokarczuk e Svetlana Alexievich, e literatura portuguesa, nomeadamente de Afonso Cruz e João Tordo.Bernardine Evaristo, Ali Smith, Julio Cortázar, J.G. Ballard, Adolfo Bioy Casares, Dino Buzzati, Michel Houellebecq e Colson Whitehead são outros autores presentes no catálogo do novo grupo editorial.Para o público infantojuvenil, a editora conta com obras de José Jorge Letria, Margarida Fonseca Santos, Dr. Seuss, Judith Kerr ou as séries "O Diário de um Banana" e "O Bando das Cavernas".