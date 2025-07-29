Sábado – Pense por si

Dinheiro

China e EUA vão manter trégua comercial após discussões construtivas

Lusa 29 de julho de 2025 às 19:09
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Os dois lados mantiveram, durante dois dias, discussões "construtivas" e "francas" e concordaram em manter as tarifas nos atuais níveis, adiantou esta terça-feira o representante do comércio internacional da China, Li Chenggang, citado pela agência de notícias Xinhua.

A China e os EUA acordaram manter uma trégua comercial, após dois dias de discussões "francas e construtivas", ficando assim as atuais tarifas inalteradas, foi anunciado.

Martial Trezzini/Keystone via AP

Os dois lados mantiveram, durante dois dias, discussões "construtivas" e "francas" e concordaram em manter as tarifas nos atuais níveis, adiantou esta terça-feira o representante do comércio internacional da China, Li Chenggang, citado pela agência de notícias Xinhua.

Os EUA taxam os produtos chineses em 30% e a China cobra 10% sobre os produtos americanos.

As autoridades comerciais chinesas e norte-americanas realizaram entre segunda-feira e hoje a última ronda de negociações, em Estocolmo, para tentar quebrar o impasse sobre as tarifas. Li Chenggang avançou também que os dois lados tiveram conversas "abrangentes e aprofundadas" ligadas à microeconomia e concordaram em manter um diálogo próximo sobre as questões comerciais.

Os EUA já fecharam acordos tarifários com alguns dos seus parceiros comerciais, como a União Europeia, o Japão ou a Grã-Bretanha.

O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, alcançado no domingo,fixa em 15% as tarifas aduaneirasnorte-americanas sobre os produtos europeus. O acordo prevê também o compromisso da UE sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares (cerca de 642 mil milhões de euros) -- visando nomeadamente substituir o gás russo -, o investimento de 600 mil milhões adicionais (514 mil milhões de euros) e um aumento das aquisições de material militar.

Os EUA e os países da UE trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços.

As reuniões em Estocolmo podem também dar sinais sobre a realização de um encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Artigos Relacionados
Tópicos Tarifas Estados Unidos China Xi Jinping Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

China e EUA vão manter trégua comercial após discussões construtivas