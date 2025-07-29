Sábado – Pense por si

SAGA. A HERANÇA E A FORTUNA DOS TAROUCA

Os condes donos do Martim Moniz

Ana Taborda
Ana Taborda 29 de julho de 2025 às 23:00

A 12ª Condessa deixou uma fortuna que, só no Alentejo, tinha mais de 50 propriedades. Ainda hoje se disputa a propriedade de um antigo cinema lisboeta, que, entre os herdeiros, tem vários Câmara Pereira e um nobre desaparecido.

Ser aia da Rainha D. Amélia não era garantia de uma vida faustosa no Paço. E a 12ª Condessa de Tarouca não a teve. “Casou aos 17 anos com um primo direito e tiveram 19 filhos. Alguns não resistiram e não chegaram a ser registados, por isso só se conhecem 16. E como uma mulher de esperanças não estava no Paço, a Condessa viveu quase sempre na Quinta das Lapas, uma das muitas propriedades de que era dona quando morreu, em 1946”, conta um descendente de Eugénia Teles da Silva.

Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Os condes donos do Martim Moniz