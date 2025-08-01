Sábado – Pense por si

Dinheiro

CGD com melhor desempenho da zona euro no teste de stress da autoridade europeia

Lusa 01 de agosto de 2025 às 20:53
As mais lidas

Em 2023, quando foi realizado o último teste, o banco público já tinha ficado nesta posição.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta sexta-feira ter alcançado o melhor desempenho da zona euro no teste de stress da Autoridade Bancária Europeia (EBA), à semelhança do que tinha acontecido em 2023.

TIAGO PETINGA/LUSA

"A Caixa Geral de Depósitos alcançou o melhor desempenho da zona euro -- menor delapidação do capital -- no teste de esforço de 2025, conduzido pela EBA, em articulação com o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB)", anunciou, em comunicado o banco público.

Em 2023, quando foi realizado o último teste, o banco público já tinha ficado nesta posição.

Perante um cenário adverso, que considera instabilidade geopolítica, desaceleração da economia, elevada inflação e taxas de juro altas, o rácio de capital CET 1 da Caixa aumenta para 20,02% no final de 2027, face aos 20% registados em 2024.

Neste cenário, a CGD mantém a capacidade de distribuição de mais de 1.000 milhões de euros em dividendos, além dos 3.350 milhões de euros pagos desde a recapitalização de 2017.

O rácio CET1 é uma medida fundamental da solidez financeira dos bancos e, quanto mais elevado for, mais garantias de solvência o banco tem.

Artigos Relacionados
Tópicos Inflação Juros Banca Caixa Geral de Depósitos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

CGD com melhor desempenho da zona euro no teste de stress da autoridade europeia