CGD com melhor desempenho da zona euro no teste de stress da autoridade europeia

Em 2023, quando foi realizado o último teste, o banco público já tinha ficado nesta posição.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta sexta-feira ter alcançado o melhor desempenho da zona euro no teste de stress da Autoridade Bancária Europeia (EBA), à semelhança do que tinha acontecido em 2023.



TIAGO PETINGA/LUSA

"A Caixa Geral de Depósitos alcançou o melhor desempenho da zona euro -- menor delapidação do capital -- no teste de esforço de 2025, conduzido pela EBA, em articulação com o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB)", anunciou, em comunicado o banco público.

Em 2023, quando foi realizado o último teste, o banco público já tinha ficado nesta posição.

Perante um cenário adverso, que considera instabilidade geopolítica, desaceleração da economia, elevada inflação e taxas de juro altas, o rácio de capital CET 1 da Caixa aumenta para 20,02% no final de 2027, face aos 20% registados em 2024.

Neste cenário, a CGD mantém a capacidade de distribuição de mais de 1.000 milhões de euros em dividendos, além dos 3.350 milhões de euros pagos desde a recapitalização de 2017.

O rácio CET1 é uma medida fundamental da solidez financeira dos bancos e, quanto mais elevado for, mais garantias de solvência o banco tem.