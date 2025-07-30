Resultados líquidos da CGD sobem para 893 milhões no 1.º semestre

O banco público informou a CMVM que o resultado deste semestre foi superior em quatro milhões de euros ao verificado no mesmo período de 2024,

A Caixa Geral de Depósitos obteve um resultado líquido de 893 milhões de euros no primeiro semestre, semelhante ao período homólogo de 2024 (mais quatro milhões de euros), foi hoje anunciado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) hoje divulgado, a CGD precisa que o resultado deste semestre foi superior em quatro milhões de euros ao verificado no mesmo período de 2024, tendo beneficiado "do aumento do volume de negócios de 9.000 milhões de euros e de um balanço com menor risco".

A margem financeira reduziu 10% face ao período homólogo devido "ao contexto de descida das taxas de juro, mas apresenta uma estabilização em comparação com o registado no primeiro trimestre", adianta a entidade.

O Volume de negócios consolidado atingiu 169.000 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento de 9.000 milhões de euros em Portugal, em comparação com junho de 2024.

Em relação ao resultado de comissões, a CGD explica que este registou um aumento de "apenas 0,4%", abaixo do crescimento de 5% do Volume de Negócios porque "à semelhança dos dois anos anteriores, manteve o preçário inalterado e aplicou isenções em várias operações em Portugal.

No primeiro semestre, a carteira de Crédito a Clientes aumentou 2,3 mil milhões de euros com "crescimento robusto" quer nas empresas e institucionais (1,0 mil milhões de euros), quer nos particulares (1,3 mil milhões de euros), cerca de 1,2 mil milhões de euros no Crédito Habitação e 100 milhões de euros no crédito ao consumo.

O banco refere também que os novos empréstimos à habitação alcançam 2,6 mil milhões de euros no semestre, suplantando o valor do período homólogo em mais de 1.000 milhões de euros, um crescimento de 63%.

