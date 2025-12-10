CEO da dona do Continente: “Greve geral? Não prevejo o fecho de lojas. Confio nas nossas pessoas”

O presidente executivo da MC Sonae lidera uma equipa que em Portugal chega às 37 mil pessoas, das quais 26 mil no Continente, que totaliza 401 lojas, com a abertura da 402.º, em Alijó, marcada precisamente para amanhã, dia da greve geral convocada pela CGTP e UGT.

A CGTP e UGT convocaram uma greve geral para esta quinta-feira, 11 de dezembro, face ao anteprojeto do Governo de revisão da lei laboral, que está a ser debatido na Concertação Social.



Luís Moutinho, CEO da Sonae, no 40.º aniversário do Continente

Ora, a Sonae, que é o maior empregador privado nacional, tem marcada precisamente para esta quinta-feira a abertura de mais uma loja Continente Bom Dia, em Alijó, que será a 402.º loja Continente de Portugal.

Esta quarta-feira, num encontro com jornalistas, o CEO da MC, Luís Moutinho, não quis pronunciar-se sobre a revisão da lei laboral proposta pelo Governo “digo que, dentro do contexto que o país nos permite, tentamos ser os melhores da classe" -, mas manifestou-se bastante otimista sobre a não adesão dos seus trabalhadores à greve geral convocada pelas centrais sindicais.

“Respeitamos os sindicatos, mas temos uma relação muitíssimo boa com as nossas pessoas, que estão satisfeitas e felizes”, pelo que “acredito que [a greve geral] não vai ter impactos significativos”, afirmou o presidente executivo da MC.

“Fecho de lojas? Estou muito confiante de que isso não vai acontecer. As nossas lojas estarão de portas abertas para servir os clientes. Confio nas nossas pessoas”, rematou Moutinho.

A MC tem atualmente 401 lojas, das quais 41 hipermercados Continente, 149 Continente Modelo e 211 Continente Bom dia, que empregam cerca de 26 mil pessoas, de um total na MC que ultrapassa as 37 mil.