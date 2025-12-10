Sábado – Pense por si

Trabalhadores do Novo Banco conseguem bónus de dois salários

Jornal de Negócios 18:44
Negociações entre a Comissão de Trabalhadores e a administração de Mark Bourke resultou num compromisso de base: uma vez concluída a venda, os funcionários poderão receber até dois salários de bónus. Mas pode não ser assim para todos. Operação deve ser fechada em abril.

Os trabalhadores do Novo Banco vão receber um bónus de dois salários em 2026, quando for concluída a venda ao grupo BPCE.

Novo Banco nova sede taguspark
Novo Banco nova sede taguspark

