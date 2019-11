Centeno satisfeito por trabalhar com Lagarde nas novas funções no BCE

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno , mostrou-se esta quinta-feira satisfeito por trabalhar com a nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que hoje participa pela primeira vez numa reunião com os ministros das Finanças da zona euro.

"Queria fazer nota de esta ser a primeira reunião com a nova presidente do BCE, Christine Lagarde, que inicia hoje as suas funções aqui como representante do BCE no Eurogrupo", declarou Mário Centeno, falando aos jornalistas portugueses à entrada para o encontro informal, em Bruxelas.

E acrescentou: "É uma cara conhecida, mas é muito bom continuar a trabalhar com Christine Lagarde agora nestas funções".

A ex-diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, assumiu no início deste mês a liderança do BCE, sucedendo a Mario Draghi, que cumpriu oito anos de mandato.

Christine Lagarde é a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do FMI.

Falando sobre a agenda desta reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno notou que os responsáveis vão retomar as "discussões sobre como tornar o euro mais robusto".

"Este ano temos tido, consecutivamente, este tema na agenda e hoje dedicaremos tempo à reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e da União Bancária", assinalou, garantindo que o Eurogrupo mantém o objetivo de, até dezembro, "descrever o trajeto" para estes processos.