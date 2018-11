ANTP vai voltar a reunir-se com o Governo, esta terça-feira. Em cima da mesa vai continuar a reivindicação do Contrato Colectivo de Trabalho, melhores condições de trabalho e ainda o preço dos combustíveis.

A Associação Nacional dos Transportes Portugueses (ANTP) vai voltar a reunir-se com o Governo, esta terça-feira, para debater os problemas do sector e garantiu avançar com formas de luta na ausência de respostas do executivo.



"A partir de [terça-feira] temos que dar resposta tanto a estes empresários como a outros que querem estar no sector e continuar a trabalhar pelo futuro deles e dos filhos", disse o presidente da ANTP, Márcio Lopes, aos jornalistas, em Lisboa, depois de uma reunião no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.



De acordo com o responsável, ao contrário do que estava agendado, ausente da reunião esteve o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins.



"Debatemos alguns temas que estavam em cima da mesa, [mas] não nos deram respostas àquilo que está ou estava a ser feito. Aquilo que ficou prometido é que a partir de [terça-feira] vamos reunir, novamente, vamos trabalhar na regulamentação do sector", acrescentou.



Em cima da mesa vai continuar a estar a reivindicação do Contrato Colectivo de Trabalho, melhores condições de trabalho e ainda o preço dos combustíveis.



"É possível que amanhã [terça-feira] consigamos ter respostas positivas, tudo depende do que o Governo queira fazer [...]. Se não conseguirmos, a luta irá ser posta em prática, como era para ter sido hoje, se nós não conseguíssemos respostas do Governo", vincou.



Segundo Márcio Lopes, a reunião desta terça-feira vai contar com a presença de Guilherme W. d'Oliveira Martins, do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e com uma representação da Autoridade Tributária.



Várias manifestações contra o aumento das taxas de combustível, interromperam esta segunda-feira o trânsito automóvel e bloquearam as bombas de combustíveis em toda a França.



Mais de 10 mil camionistas portugueses foram afectados pelos protestos que não permitiram a circulação normal dos veículos, conforme já tinha confirmado à Lusa Márcio Lopes.



As manifestações em causa são organizadas pelos "coletes amarelos", um movimento cívico criado em França, à margem de partidos e sindicatos, nas redes sociais e que está contra o aumento dos impostos dos combustíveis e a diminuição do poder de compra.