Edição n.º 732

Aos 13 anos, Tomás Lancastre apaixonou-se pela agricultura quando visitou a casa de uns tios que tinham galinhas. Nesse Natal, a família ofereceu-lhe algumas árvores de fruto e um saco de estrume. O incentivo resultou. Hoje, aos 25 anos, o empresário agrícola é dono de uma das primeiras empresas nacionais dedicadas exclusivamente à produção e venda de microvegetais, plantas que são colhidas pouco depois de surgirem os primeiros rebentos e que são muito procuradas pelos chefs.A ideia surgiu durante a cadeira de Marketing do curso de Gestão que tirou na Católica Lisbon School of Business and Economics. "Pediram-nos um business plan para um produto inovador e lembrei-me de um vídeo de uma quinta norte-americana que tinha visto no YouTube sobre microvegetais", conta à SÁBADO.O então estudante universitário seguia vários canais do portal de vídeos sobre agricultura e foi lá que aprendeu a criar galinhas e até a produzir mel. A família, dona de uma quinta na Amora, Seixal, chegou a produzir azeite e vinho, mas há muito que não se dedicava à terra. "Tudo o que sei sobre agricultura aprendi no YouTube", diz.