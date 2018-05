O ministro do Planeamento, Pedro Marques, acredita que o aeroporto do Montijo entrará em funcionamento em 2022, reforçando que "a economia portuguesa" não aguenta sem este investimento. Mas admite que a negociação com a concessionária, a Vinci, não será fácil – sendo que o projecto do Governo passa pelo "entendimento" de que os gastos deverão ser suportados pelo grupo francês.

"Estamos dentro dos prazos", disse Pedro Marques em entrevista ao ECO e à TVI24, depois do Estudo de Impacte Ambiental não apontar impedimentos ao aeroporto do Montijo, ficando a faltar a avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente. "Queremos concluir este processo até ao final do ano para que o aeroporto esteja a funcionar em 2022", frisou, recordando que no local já está um aeroporto e que se trata de "complementar" essa infra-estrutura.

Apesar do optimismo, o governante assumiu que as negociações com a Vinci vão "ser exigentes". "Temos uma concessionária que tem quase o monopólio, logo as negociações são mais difíceis", explicou. "Estamos a negociar com a concessionária… Mas não é fácil, tendo em conta os termos da privatização", realizada durante o Governo de Passos Coelho, acrescentou, assegurando também que o Governo não pretende investir para a construção do novo aeroporto. "Desde o início, o entendimento" do Executivo é que que os encargos devem ser suportados pela Vinci, sublinhou Pedro Marques.

No passado dia 23 de Abril, o primeiro-ministro, António Costa, pediu urgente consenso político em torno do novo aeroporto internacional e defendeu que o turismo em Portugal tem ainda margem para crescer caso se reforce a diversificação da oferta.

"Importa concentrarmo-nos no futuro e recuperar o tempo perdido, assegurando rapidamente a solução duradoura, politicamente consensual, para dotarmos o país de um aeroporto internacional com a capacidade que o crescimento do tráfego aéreo necessariamente impõe", defendeu o primeiro-ministro na cerimónia de posse da recondução de Carlos Calheiros no cargo de presidente da direcção da Confederação do Turismo de Portugal, que decorreu em Lisboa e em que também esteve presente o ex-líder do PSD e ex-chefe do Governo Pedro Passos Coelho.

António Costa avisou mesmo que não se cansará de repetir "o quanto é absolutamente essencial para grandes investimentos públicos o País ser capaz de construir consensos políticos alargados". "Isto com a consciência de que cada decisão de fazer ou de não se fazer nunca será uma decisão cujos efeitos se esgotem na legislatura em que é tomada, mas que duradouramente se projecta para décadas e séculos posteriores", sustentou.