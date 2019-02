Custa cerca de 20 milhões de euros. Imóvel está sob posse da sociedade Casa dos Pórticos, que está à venda.

Está à venda a casa da família Espírito Santo em Cascais, junto à Boca do Inferno. A propriedade pertencia à mãe de Ricardo Salgado, Maria da Conceição Cohen do Espírito Santo Silva. Custa cerca de 20 milhões de euros.

Segundo o Jornal Económico, o imóvel está sob posse da sociedade Casa dos Pórticos, que está à venda. Quando esta acontece, a casa cor-de-rosa também mudará de proprietário.

A sociedade Casa dos Pórticos é detida em partes iguais pelos herdeiros da mãe de Salgado. Os 20% correspondentes a Ricardo Salgado estão em nome da sua mulher, Maria João Bastos Salgado.



No passado fim-de-semana, houve um protesto de lesados do BES e de "coletes amarelos" à frente desta propriedade.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/lesados-do-bes-e-coletes-amarelos-protestam-em-frente-a-casa-de-ricardo-salgado">Lesados do BES e coletes amarelos protestam em frente à casa de Ricardo Salgado</a></h4><p>Cerca de 40 pessoas, entre " coletes amarelos" e lesados do BES, manifestaram-se hoje, em Cascais, frente da residência do antigo presidente do banco, Ricardo Salgado, exigindo a devolução do dinheiro investido e garantindo que os protestos vão continuar.</p></blockquote>

