Brexit dificulta a vida dos chocolateiros britânicos na Páscoa

Pelo mundo fora as famílias vão voltar a celebrar a Páscoa de forma contida devido à pandemia. E com a distância, há menos troca de prendas com crianças - como ovos de chocolate - e amêndoas. E um dos países mais prejudicados por esta circunstância é o Reino Unido, mas os chocolateiros responsabilizam o Brexit pelo mau momento que atravessam.





"Perdemos todo o negócio europeu", confessou o dono da The Chocolatier, em declarações ao jornal norte-americano The New York Times. Mas Aneesh Popat diz que pior do que menos vendas são os problemas criados pelas fronteiras. "Perdemos a nossa reputação, porque quando mandamos paletes do nosso chocolate para, digamos, a Alemanha e elas desaparecem, os nossos clientes culpam-nos a nós e não a quem está a fazer as entregas".Apesar dos acordos entre o Reino Unido e a União Europeia que permitem as trocas comerciais sem o aumento dos preços em impostos, a verdade é que o processo de trocas comerciais entre os dois blocos ficaram dificultadas pela burocracia a que as empresas britânicas ficaram sujeitas. E o processo tornou-se muito mais opaco e difícil de completar, como explica Popat, que revela que chegou a ter encomendas devolvidas passado três meses devido a extraviamentos. E vários episódios semelhantes a este levaram a que a empresa simplesmente deixasse de exportar para a Europa.A indústria do chocolate é a segunda maior exportadora de comida e bebida do Reino Unido, depois do whiskey, totalizando mais de mil milhões de euros por ano, sendo a Europa o principal cliente, responsável pela compra de 70% desta quantia. Mas em janeiro, os níveis de exportação reduziram para mais de dois terços.E estes "bloqueios" prejudicam os produtores, os revendedores, mas também os aficcionados por chocolate que deixaram de conseguir ter acesso a alguns dos seus chocolates favoritos.O bilhete dourado do chocolate birtânico é cada vez mais raro na Europa e isso é mau sinal para os produtores, vendedores e clientes.