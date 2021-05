Bitcoin derrapa mais de 15% após Tesla deixar de aceitar criptomoeda dois meses depois

O preço da bitcoin desvalorizou mais de 15% nas últimas 24 horas, depois de Elon Musk, líder da Tesla, ter mudado de opinião quanto ao seu impacto ambiental, o que o levou a deixar de aceitar esta criptomoeda como forma de pagamento pelos veículos elétricos que a empresa produz.







Elon Musk

a Tesla anunciou a compra de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin, colocando-se como a segunda empresa cotada em bolsa com mais bitcoins em todo o mundo, apenas superada pela MicroStrategy, de Michael J. Saylor, também ele um entusiasta do mundo da criptoeconomia.





bitcoin como meio de pagamento pelos seus carros, de acordo com o próprio Elon Musk.

durante o popular programa "Saturday Night Live" (SNL), Musk disse que a dogecoin, uma moeda digital criada como um "meme", não é mais do que um "esquema".



O preço da moeda afundou 30% de seguida, depois de ter sido o próprio Musk - que ainda há poucas semanas se mostrava um grande fã da moeda - a impulsionar a sua cotação através de mensagens de apoio na rede social Twitter.



Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Assim, a bitcoin afundou 15,49% para o patamar dos 46 mil dólares por unidade, minutos depois da decisão do empresário com origens na África do Sul.Contudo, mesmo incorporando já este recuo da criptomoeda mais famosa do mundo, a sua prestação em 2021 mostra uma valorização de mais de 70%.Esta foi uma mudança drástica na mudança de perspetiva de Elon Musk sobre a pegada ambiental da mineração de bitcoin e das suas transações. Ainda em fevereiro deste ano,Em março, a fabricante de veículos elétricos começou a aceitarEsta semana é a segunda vez que o multimilionário muda de posição quanto a uma criptomoeda. No fim de semana,