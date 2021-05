Bitcoin. Chovem milhões virtuais, mas pode não durar

A explosão no valor das bitcoins está a atrair muitas pessoas com a promessa de dinheiro rápido. Mas o que são estas moedas? São mesmo moedas? E que cuidados deve ter?

"É o mais comum", responde Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais, quando a SÁBADO lhe pergunta se é abordada por pessoas que não sabem o que são moedas virtuais, mas que aplicaram nelas dinheiro. "Pela conversa percebo logo que são pessoas que estão a ir atrás da dica quente de um amigo", explica a fundadora do Money Lab, uma empresa de educação financeira. Barroso não diaboliza as moedas virtuais, nas quais vê futuro, mas "sim a combinação perigosa entre a vontade de ganhar dinheiro rápido e a iliteracia financeira" – a combinação gerada pela valorização vertiginosa no último ano.

Em maio de 2020 uma bitcoin, a principal moeda virtual, valia 8.570 dólares – hoje vale cerca de 55.800 dólares. É uma valorização de 550%. A febre estende-se aos intermediários. A forma mais segura de comprar, guardar e vender bitcoins é através de intermediários que cobram comissões pelos serviços. Um dos maiores é a Coinbase criada há apenas dez anos – foi cotada em bolsa no mês passado e chegou a uma capitalização bolsista de 80 mil milhões de dólares, mais do que gigantes antigos como o Barclays.

Uma bitcoin é essencialmente um ficheiro de computador guardado numa carteira digital, seja num computador ou num smartphone. As pessoas podem enviar bitcoins ou parte delas – o equivalente aos cêntimos num euro – para fazer compras e outras transações. Cada transação é registada numa lista pública chamada "blockchain". Este é um mecanismo de controlo que evita que as pessoas andem, por exemplo, a gastar bitcoins que não são suas. As pessoas que disponibilizam os seus computadores para processarem e verificarem as transações no "blockchain" são os mineiros.