Tesla passa a aceitar pagamento com Bitcoin na compra de automóveis

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

O anúncio foi feito pelo próprio Elon Musk, na rede social Twitter, esta quarta-feira, 24 de março. "Pode agora comprar um Tesla com Bitcoin", disse num primeiro tweet. E acrescentou: "A Tesla usa apenas software interno e de fonte aberta e opera diretamente a Bitcoin. A Bitcoin paga à Tesla irá manter-se como Bitcoin, não será convertida em moeda fiduciária".O presidente executivo da Tesla adiantou, ainda, que esta opção de pagamento estará disponível para clientes fora dos Estados Unidos ainda este ano.Foi no início de fevereiro que a Tesla anunciou que tinha investido 1,5 mil milhões de euros na Bitcoin e, já nessa altura, esclareceu que se preparava para começar a aceitar pagamentos com esta criptomoeda.O anúncio de então fez a Bitcoin disparar, batendo novos recordes. A novidade desta quarta-feira está a ter o mesmo efeito: a Bitcoin segue a valorizar mais de 3,5% e está a negociar nos 56.320 dólares.