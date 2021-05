Jeff Bezos deixa liderança da Amazon a 5 de julho e põe fim a uma era

Jeff Bezos vai deixar a liderança da Amazon a 5 de julho, data em que se celebra o 27.º aniversário da gigante tecnológica, passando Andy Jassy a CEO, anunciou esta quarta-feira Bezos durante a assembleia-geral anual da empresa.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A saída de Bezos da liderança da empresa que fundou em 1994 tinha sido anunciada no início de fevereiro , bem como o nome do seu sucessor, atualmente responsável pela Amazon Web Services, a divisão de cloud da Amazon.A data "tem um valor sentimental para mim", referiu hoje Bezos, citado pela Bloomberg. O homem mais rico do mundo vai assumir o cargo de "chairman" executivo e focar-se em novos projetos da empresa."O Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo como eu. Vai ser um líder excecional e tem a minha plena confiança", acrescentou Bezos.O anúncio da data da transição de poder surge no mesmo dia em que a Amazon anunciou a sua segunda maior aquisição de sempre: a compra dos estúdios MGM por 6,9 mil milhões de euros.