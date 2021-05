Ryanair diz que paga o dobro do que o Governo paga a professores e enfermeiros

A Ryanair e o Governo português trocaram palavras duas vezes esta quarta-feira. A primeira numa reunião entre o ministro Pedro Nuno Santos e o presidente da empresa, Michael O'Leary, e a segunda numa troca de comunicados. Pedro Nuno Santos diz que o Governo português rejeita "intromissões" da Ryanair e a companhaia aérea responde dizendo que paga "o dobro" à tripulação de cabine do que aquilo que recebem enfermeiros e professores do setor público.



O Governo português, através do ministro das Infraestruturas, afirmou esta quarta-feira que a transportadora aérea Ryanair está a procurar aproveitar-se "de uma situação difícil causada por uma pandemia para atacar um conjunto de companhias europeias de importância central para vários Estados-Membros, entre elas a TAP. E como consequência, afirma Pedro Nuno Santos, a empresa irlandesa "não deve esperar do Ministério das Infraestruturas e da Habitação uma atitude de cooperação ou sequer de indiferença". A Ryanair respondeu afirmando que o Governo está a "desperdiçar" o dinheiro dos contribuintes na TAP" e apelando à abertura do aeroporto do Montijo.

Decorreu esta quarta-feira uma reunião entre o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o presidente-executivo da Ryanair, Michael O’Leary, na sequência de declarações feitas pelo irlandês no qual rejeitou a acusação de estar a promover uma guerra comercial contra a TAP e outras companhias de bandeira. O convite foi endereçado por Pedro Nuno Santos depois do Tribunal Geral de Justiça Europeu ter aceitado a queixa da Ryanair, anulando a ajuda de 1.200 milhões de euros dada no ano passado à TAP. Em reação a esta decisão do tribunal, pedro Nuno Santos afirmou que a anulação do auxílio à TAP tem origem numa "guerra comercial" da responsabilidade da Ryanair.