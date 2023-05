Cabaz do IVA mais barato, mas iogurte, atum e massa encareceram

Iogurte líquido, atum em óleo vegetal, massa em espirais e o pão de forma estão mais caros esta semana do que a 17 de abril, véspera da entrada em vigor da isenção do IVA, mas, na generalidade, o cabaz de 41 alimentos monitorizados pela Deco Proteste ficou mais barato do que antes da implementação da medida.







Segundo a organização da defesa do consumidor, o cabaz de 41 alimentos custa 130,63 euros, menos 8,14 euros, ou seja, menos 5,87% do que custava a 17 de abril, um dia antes de entrar em vigor a isenção de IVA para um conjunto de 46 bens alimentares essenciais. Em comparação com o preço da semana passada, a 26 de abril, a descida é de apenas 80 cêntimos (menos 0,61%).No entanto, há pelo menos quatro produtos que estão mais caros do que antes de lhes ter sido retirado o imposto sobre o valor acrescentado, a 18 de abril. É o caso do iogurte líquido que, entre 17 de abril e 3 de maio, aumentou 12%, custando 2,01 euros antes do corte do IVA e 2,24 euros depois, em concreto, esta semana. O mesmo sucedeu com o atum posta em óleo vegetal, que subiu de 1,44 para 1,51 euros (mais 5%), assim como com a massa em espirais e com o pão de forma sem côdea, cujos preços subiram 4 e 3%, respetivamente, ou seja, seis cêntimos, para 1,43 e 2,08 euros.Comparando com os preços da semana passada, a 26 de abril, as únicas categorias de produtos que viram o seu preço baixar foram a carne e o peixe. De acordo com a Deco Proteste, há uma semana, uma cesta com quatro variedades de peixe com IVA a zero por cento custava 33,68 euros, enquanto esta semana custa 32,32 euros. Já na carne a descida foi de 38,78 euros, a 26 de abril, para 38,71 euros, a 3 de maio, por um cabaz com sete variedades de carne.Os produtos com maior subida do cabaz de 41 alimentos entre 26 de abril e 3 de maio foram o iogurte líquido (aumentou 10% ou 19 cêntimos), os brócolos (subiram 9% ou 20 cêntimos) e o óleo alimentar (encareceu 7% ou 18 cêntimos). Já os que tiveram maior descida foram a curgete (diminuiu 11% ou 20 cêntimos), a pescada fresca (caiu 9% ou 86 cêntimos) e o atum posta em azeite (desceu 7% ou 12 cêntimos).