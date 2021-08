Bazuca já tem buraco de 1600 milhões de euros

Candidaturas ao PRR para habitação ultrapassam o previsto. Governantes têm prometido a câmaras apoios de 100% do montante de investimento.

Há um buraco de mil e seiscentos milhões de euros no programa de apoio de acesso à habitação, comparticipado com verbas comunitárias.







imobiliario, casas, lisboa

O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência que nasceu na sequência dos impactos provocados pela pandemia, prevê até 2026 apoiar 26 mil famílias com carências habitacionais. Um número que já foi largamente ultrapassado, com mais de 28 mil famílias a serem contempladas em acordos que o Governo já assinou com 73 autarquias.

