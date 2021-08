Impedir folgas ao fim de semana: 'Empresas estão a atentar contra direitos das crianças e dos pais'

Centenas de trabalhadores e trabalhadoras de centros comerciais estão a ver os seus empregadores cercear-lhes o direito de terem um horário reduzido por serem pais de crianças menores de 12 anos. Lojas que veem associações a dar razão aos trabalhadores têm vindo a recorrer a tribunais para que revertam os pareceres. CGTP considera que empresas estão a "atentar contra direitos das crianças e dos pais".



Várias lojas de centros comerciais avançaram para processos em tribunal perante a vontade de algumas trabalhadoras e trabalhadores com filhos menores de 12 anos de gozarem as suas folgas ao fim de semana, ou terem direito a horários reduzidos, como assegura a lei, conforme avançou o JN. As trabalhadoras afirmam estar a agir ao abrigo do horário flexível para conjugação entre a vida pessoal e profissional, uma posição que é acompanhada pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP (CIMH/CGTP-IN) e pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

Fátima Messias, da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP conta à SÁBADO que as empresas que recusem a flexibilidade horária a pais de crianças com menos de 12 anos têm de enviar uma justificação à CITE para o porquê de não poderem conceder esse direito. E o que acontece na maior parte das vezes é que a CITE e todas as entidades que deliberam sobre este tema, consideram, que as justificações não são fortes o suficientes para negar este direito aos trabalhadores.