"Barbie" é a melhor estreia de sempre de um filme realizado por uma mulher

Greta Gerwig fez história com o seu mais recente filme Barbie, ao gerar um total de 340 milhões de euros de receita em todo o mundo. Barbie foi lançado na passada quinta-feira, 20 de julho, e foi sem dúvida a maior estreia de sempre de um filme realizado por uma mulher.



Barbie Warner Bros

Nos Estados Unidos e no Canadá, este foi o filme mais visto este fim de semana, conseguindo arrecadar um total de 155 milhões de dólares (140 milhões de euros).

Filmes da Marvel que estrearam este ano, assim como o Super Mario Bros, viram a sua audiência ser ultrapassada por esta nova estreia que teve como principais espetadores mulheres com menos de 25 anos.

Ainda assim, Barbie não foi o único filme que despertou o interesse do público. Este fim de semana também várias pessoas se deslocaram até às salas de cinema para assistir a Oppenheimer, um filme realizado por Christopher Nolan, que além deste drama biográfico é responsável pela realização de Batman, o Homem de Aço ou Interstellar.

Curiosamente, ao contrário do que aconteceu com Barbie, Oppenheimer teve como principal audiência homens com mais de 25 anos.

Apesar da discrepância, houve quem estivesse interessado em assistir a estes dois sucessos mundiais e tivesse adquirido um bilhete duplo. Nos cinemas portugueses, custava 12 euros.

Tanto a promoção do filme da Barbie como de Oppenheimer foram impulsionadas pelas redes sociais, o que fez com que o número de espetadores nas salas de cinema atingisse um novo recorde.

Apesar de ter conseguido receitas mais tímidas que Barbie, Oppenheimer arrecadou cerca de 80 milhões de dólares (72 milhões de euros) em 3.610 salas norte-americanas.

Estas duas estreias vieram afetar a venda de bilhetes para Missão Impossível: Ajuste de Contas, que estreou a 13 de julho nas salas nacionais. Nos Estados Unidos e no Canadá a venda de bilhetes caiu 64% este fim de semana. Em território português, o filme já arrecadou quase 700 mil euros.

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa, Top Gun: Maverick ou Avatar foram os grandes sucessos deste ano, mas ainda assim nenhum conseguiu superar estas duas estreias.

Este foi o fim de semana com que Hollywood andava a sonhar, depois de o mercado do cinema ter passado por um período pouco favorável provocado pela pandemia.

"Foi um fim de semana verdadeiramente histórico", afirmou ao jornal The Guardian Michael O'Leary, presidente da Associação Nacional de Proprietários de Cinemas nos Estados Unidos.