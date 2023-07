"Oppenheimer": nesta chuva de estrelas, o comandante é Nolan

As mais lidas GPS

Seis anos depois de "Dunkirk", Christopher Nolan regressa à II Guerra Mundial para retratar um homem que mudou o mundo, num biopic com alguns laivos de documentário. No elenco, um grupo de atores que poucos realizadores conseguem juntar.

A estreia de um dos filmes mais aguardados do verão teve um ato inesperado. Em Londres, há uma semana, os atores tiveram de se ausentar da estreia para entrarem em greve e, assim, entrarem no protesto dos argumentistas norte-americanos que dura há semanas. Um momento imprevisto na promoção de um filme sobre uma das figuras mais controversas do século XX, J. Robert Oppenheimer, conhecido como o “pai” da bomba atómica.