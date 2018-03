Uma empresa australiana de exploração de petróleo e gás prepara-se para fazer um furo de prospecção de gás natural em Aljubarrota, concelho de Alcobaça. A Australis é uma das empresas que, em 2015, assinou um contrato de concessão para explorar petróleo e gás e pretende pô-lo em prática em 2019.Segundo o Expresso, o plano de trabalho e um estudo ambiental foram enviados à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC). Agora, esta entidade e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) têm de decidir se é necessária uma avaliação de impacto ambiental. No portal Participa , está em vigor o processo de consulta pública, até 11 de Maio.Os trabalhos para o furo de prospecção deverão durar entre dois e três meses e envolver até 50 funcionários. No terreno, o furo será de 3200 metros na vertical, e terá entre 300 e 700 metros na horizontal. Não se sabe qual será a empresa portuguesa que vai levar a cabo os trabalhos.A empresa Australis foi criada em 2014 por pessoas ligadas à Aurora Oil & Gas. Agora, pode perfurar as regiões da Batalha e Pombal até 2023.Num relatório enviado à ENMC citado pelo Jornal de Leiria, a Australis referia a "existência de gás em volume". Sobre Portugal, indicava que "o mercado doméstico depende em exclusivo de gás e petróleo importado e não há restrições para as exportações, além de um regime fiscal benéfico".contactou a Câmara Municipal de Alcobaça e aguarda resposta.