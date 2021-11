Autoridade da Concorrência multa supermercados e fornecedor em 93 milhões de euros por fixação de preços

A Autoridade da Concorrência (AdC) sancionou quatro cadeias de supermercados, um fornecedor de bebidas e dois indivíduos por terem participado "num esquema de concertação de preços de venda ao público (PVP) em prejuízo dos consumidores", aplicando-lhes uma coima no valor total de 92,8 milhões de euros.







Fábrica SuperBock

Segundo a AdC, o esquema remonta a 2003 e estendeu-se por "mais de doze anos", até 2016, com a concertação de preços a fazer-se "mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum"."Sem necessidade de comunicar diretamente entre si, as empresas participantes asseguravam o alinhamento dos PVP nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel", "privando os consumidores da opção por melhores preços, garantindo melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo fornecedor e cadeias de supermercado".Uma prática demonstrada em conversações eletrónicas incluídas no processo, segundo a AdC que faculta, de resto, um excerto de diálogos mantidos entre colaboradores de supermercados sobre o reposicionamento de preços de venda ao público em função de "orientações".De acordo com a investigação, a prática visou vários produtos da Super Bock, incluindo as cervejas Super Bock, Carlsberg, Cristal e Cheers, bem como as águas Vitalis e Água das Pedras, e a sidra Somersby.A AdC informa ainda que, na sequência da decisão agora adotada, "impôs a imediata cessação da prática por não ser possível excluir que os comportamentos investigados estejam ainda em curso".A coima aplicada supera os 92,8 milhões de euros, com o valor a ser determinado pelo volume de vendas das empresas nos mercados afetados nos anos da prática e que, à luz da Lei da Concorrência, e não pode ultrapassar 10% do volume de negócios da empresa no ano anterior à decisão sancionatória.A Super Bock Bebidas foi a que sofreu a punição mais severa, com a Adc a aplicar-lhe uma coima superior a 33,2 milhões de euros. A Modelo Continente foi multada em 27 milhões de euros, enquanto o Pingo Doce em 20,3 milhões de euros. Já à Auchan Retail foi imposta uma coima de 3,4 milhões de euros.A ITMP Alimentar foi multada em 8,2 milhões, numa lista que se fecha com dois indivíduos (ambos responsáveis da Modelo Continente) sancionados a pagar 113 e 423 euros, respetivamente.A decisão sancionatória é passível de recurso para o Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão. No entanto, a interposição de recurso não suspende a execução das coimas.