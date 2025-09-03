Associe a sua assinatura da SÁBADO à conta Google

Depois de associar a sua assinatura o Google vai personalizar as suas recomendações.

Já pode associar a sua assinatura SÁBADO à conta Google para garantir que recebe os nossos destaques na Pesquisa Google, no Google News, Discover e em outros produtos da Google.



Aceda facilmente a conteúdos associando a conta Google.

Desta forma será mais simples aceder ao conteúdo subscrito nas plataformas Google, melhorando a sua experiência de leitura uma vez que não precisará de entrar no site da SÁBADO. Além disso, a Google vai personalizar as suas recomendações de conteúdo com base nas suas preferências.

Para isso, basta ter a sessão iniciada no site, entrar num artigo Premium e enquanto o estiver a ler vai surgir na parte de baixo do seu ecrã uma janela (como na imagem abaixo), deve clicar em “continuar com Google” e em seguida “associar à conta Google”.



Exemplo da janela para associar assinatura à conta da Google

Se tiver mais do que uma assinatura vai conseguir gerir todas as subscrições através da conta Google.