A guerra dos bares de praia

Frederico Lamas teve 15 dias para desmontar o Lagoa ò Mar de Melides. Na mesma praia há, agora, um protocolo com nadadores salvadores que a Autoridade Marítima Nacional contesta. E na vizinha Aberta Nova está o Costa Terra - sem concurso.

No dia 20 de janeiro de 2022, cinco anos depois de começar a explorar o Lagoa ó Mar da praia de Melides, Frederico Lamas foi surpreendido por uma notificação da Câmara Municipal de Grândola: tinha no máximo 15 dias para retirar tudo o que estava no bar e na esplanada, “sob pena de ser tomada a posse administrativa da respetiva instalação e equipamentos”. A autarquia invocou o caráter “urgente” do procedimento para justificar a ausência de audiência prévia, alegando que um eventual atraso poderia “comprometer a atempada preparação da época balnear do ano de 2022”. “Foi um choque absoluto. Apostámos à séria naquela praia, era ali que eu passava a maior parte dos meus dias. Só consegui salvar o equipamento de cozinha, o restante acabou no lixo”, diz Frederico à SÁBADO, admitindo que se viu obrigado a despedir os sete trabalhadores que tinha no local.