Apoios isentos de IRS e senhorios compensados de forma automática. As medidas explicadas pelo Governo

"Contas certas não é nenhum fetiche nem medalha que se queira ostentar"

Fernando Medina diz que o programa de medidas só é possível por Portugal "ter as contas certas" e defende essa importância. "Em cada momento avaliamos as medidas que podemos tomar, as circunstâncias e o que é necessário em cada momento", afirmou o ministro das Finanças.



"As classes médias estão a ser muito atingidas e por termos contas certas, podemos utilizá-las ao serviço do país", continuou.



Sobre o futuro, Medina diz que não controlamos o desfecho que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terá nem como a China mantém os seus fluxos de produção face à política covid zero que encerrou zonas industriais e causou o encarecimento de produtos. Contudo, diz que em 2023 se espera que a inflação venha a diminuir de forma relevante face a 2022.





Quanto ao aumento apurado pela DECO de €30 em sete meses no cabaz alimentar, diz que o apoio corresponde a €350 líquidos para uma família com dois dependentes. "Compara de forma muito significativa com o que é referido como o aumento do preço de um cabaz."