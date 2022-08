Despesismo na TAP? 'Resultados serão apresentados a 23 de agosto'

Sindicatos de funcionários da TAP manifestaram-se esta terça-feira e entregaram uma carta com várias acusações dirigida a Pedro Nuno Santos. Empresa diz que cortes salariais foram negociados com os sindicatos e lembra que decisão da Relação foi sobre providências cautelares.

Os sindicatos que representam vários funcionários da TAP manifestaram-se esta terça-feira numa marcha lenta até ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que culminou com a entrega de uma carta endereçada ao ministro Pedro Nuno Santos. Na missiva, acusam a gestão da companhia aérea de não ter reintegrado pilotos "ilegalmente despedidos, conforme ordem judicial" e de manter as ações principais a decorrer no Tribunal de Trabalho.