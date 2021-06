‘Apagão’ na Internet: resolvido problema que deixou sites como Reddit, CNN ou Bloomberg em baixo

Durante cerca de uma hora, quem tentou aceder ao site da BBC, CNN ou passar os olhos pelo Reddit recebeu o mesmo código de erro "Error 503 Service Unavailable", com a experiência a repetir-se em diversos sites.







Vast chunks of the internet are offline, including The Verge. Until we’re back, we’re reporting to you live out of Google Docs. Here’s what we know so far about the outage: https://t.co/4b1p2qhYif — The Verge (@verge) June 8, 2021

Em causa esteve uma falha na Fastly, a empresa fornecedora de CDN, a rede de distribuição de conteúdos, que assegura o funcionamento de vários destes sites. No Twitter, Matt Taylor, gestor de produto no jornal Financial Times - que também esteve offline - deu algumas indicações sobre o tema."A Fastly, a fornecedora de CDN, está a ter uma falha massiva, que está a fazer com que o Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian ou o FT tenham erros 503", escreveu na rede social. Também os sites da BBC, da CNN ou o New York Times não estão a funcionar. A extensão desta falha chega também ao domínio governamental: os sites ligados ao Governo do Reino Unido apresentavam o mesmo erro.Na área que a Fastly disponibiliza aos utilizadores para acompanhar o estado dos serviços , a empresa norte-americana deixou um aviso sobre esta falha, que terá sido detetada por volta das 11 horas (hora de Portugal Continental). Desde essa hora que a empresa diz estar "a investigar o potencial impacto no desempenho dos serviços CDN."A empresa tem partilhado atualizações ao longo da última meia hora, frisando que "continua a investigar esta questão". Na mesma página é possível perceber que as várias regiões, desde a América do Norte até à Europa, estão com serviços afetados.O site norte-americano The Verge, que pertence à Vox Media, é outro dos canais de informação afetados pela falha. Especializado no tema da tecnologia, está a recorrer ao serviço Google Docs e às redes sociais, como o Twitter, para partilhar artigos com os leitores sobre esta falha.A Fastly refere que já identificou a situação que motivou esta falha, estando a "implementar uma correção".Embora alguns sites continuem funcionais, como foi o caso do Twitter, também não escapou a parte das consequências desta falha. Enquanto alguns sites estão completamente em baixo e inacessíveis aos utilizadores, outros continuam a funcionar mas com alguns serviços afetados.No caso do Twitter, por exemplo, neste momento existem alguns problemas a apresentar imagens específicas, como os emoji. De acordo com o editor de tecnologia do britânico The Guardian, é a Fastly a empresa responsável pelo alojamento destas imagens no Twitter.(notícia atualizada às 12h15)